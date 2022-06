Jongen staat ‘een beetje te klooien’ met luchtbuks, even later ligt zijn broertje (13) bloedend in de kamer

Flatbewo­ners voelen zich na horror­brand in de steek gelaten: ‘Kinderen klimmen via steigers naar het dak’

Bewoners van de flat aan de Troelstraweg in Dordrecht voelen zich in de steek gelaten na de verwoestende brand van begin mei. Ondanks dat het flatgebouw in de steigers staat, ligt het werk volledig stil. ,,Ik voel me hier niet veilig.’’

27 juni