Jongen (17) gewond na schietpartij bij school in Zoetermeer: ‘Hoorden één harde knal’

met videoEr heeft dinsdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden op een parkeerterrein in de buurt van het mboRijnland in Zoetermeer. Een 17-jarige jongen uit Delft is daarbij gewond geraakt en zelf naar het ziekenhuis gegaan. Daar werd hij met spoed behandeld. De politie zoekt in de omgeving naar meerdere verdachten.

De melding van de schietpartij kwam rond 16.45 uur binnen bij de politie. Een woordvoerder bevestigt dat er een schietincident heeft plaatsgevonden. Er is een man gewond geraakt. Hij is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. ,,Daar wordt hij met spoed behandeld”, meldt de politie.

Een woordvoerder van mboRijnland laat weten dat, voor zover zij weten, er niemand van de school betrokken is bij het schietincident. ,,Maar we moeten uiteraard eerst het onderzoek van de politie afwachten.” De schietpartij heeft plaatsgevonden nadat de lessen van de school al waren afgelopen.

,,Ik heb vanuit mboRijnland 112 gebeld, maar de schietpartij heeft misschien niets met mijn school te maken”, vertelt een medewerker van de school die buiten staat. ,,Een collega kwam naar mij toe en vertelde dat er werd geschoten op het parkeerterrein. Ik ging direct naar buiten, maar zag helemaal niets.”

De politie is met meerdere eenheden en in kogel- en steekwerende vesten ter plaatse. Ook vliegt er een politiehelikopter boven het gebied, die naar meerdere verdachten in de omgeving zoekt. Vooralsnog is er niemand aangehouden.

Het parkeerterrein is afgezet met lint. Daaromheen staan enkele leraren die tot ‘laat’ vergaderden en vervolgens niet meer bij hun auto komen, omdat de politie daar nog bezig is met onderzoek tussen de auto’s. Die parkeerplekken aan de Van Doornenplantsoen bevinden zich in een nogal afgesloten stukje van Zoetermeer, waar je normaal gesproken alleen komt voor een bezoek aan een van de omliggende scholen.

Eén knal

Iets verderop, op het terrein van het Erasmus College, zitten drie meisjes met elkaar te praten. Verder zijn er geen leerlingen meer aanwezig, omdat de lessen van de school voor voortgezet onderwijs allang waren afgelopen. ,,Wij zaten in de studieruimte toen we één harde knal hoorden”, vertellen zij. ,,We negeerden het en gingen verder met ons schoolwerk.”

,,Pas toen een helikopter boven de school cirkelde, dachten we dat er iets mis was”, vervolgen de meisjes. ,,Toen we lazen over de schietpartij, beseften we: shit, wij zijn daar. Daar schrokken we wel van. Een docent haalde ons uit de studieruimte en liep mee naar buiten. Er was verder bijna niemand meer op school.” De meisjes hoorden van de conciërge dat de verdachten onder een tunnel door de wijk Seghwaert invluchtten.

,,Ik werd opeens gebeld dat er een schietpartij was op school”, zegt de vader van een van de meisjes. ,,Ik dacht meteen aan de gekste dingen. Misschien rent iemand met zijn achterlijke kop schietend de school in. Tegenwoordig kan dat allemaal. Dat zie je in Amerika. Toen ben ik toch even gaan kijken.”

Vorige maand vond er ook al een schietpartij plaats in Zoetermeer, op klaarlichte dag in een speeltuin. ,,Het zal wel te maken hebben met de schietpartij tussen jeugdbendes onlangs in Buytenwegh”, zegt de vader. ,,Het had ook om half drie kunnen gebeuren als het hier superdruk is. Daar moet je maar niet over nadenken. Het komt wel dichtbij allemaal zo. Het is zorgelijk dat blijkbaar ook in Zoetermeer allerlei wapens rondslingeren bij vage figuren.”

