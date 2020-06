Jongen (15) die al filmend homostel Amsterdam beledigde veroordeeld tot 35 uur leerstraf

De 15-jarige jongen die in april in Amsterdam twee homoseksuele mannen beledigde en discrimineerde, is vandaag door de kinderrechter veroordeeld tot een leerstraf van 35 uur en een voorwaardelijke taakstraf van 25 uur. Daarnaast moet de jongen een schadevergoeding van 850 euro betalen. De slachtoffers zijn tevreden met de uitspraak, laat advocaat Sébas Diekstra aan deze nieuwssite weten.

De jongen maakte deel uit van een groep. Naast de 15-jarige werden nog twee mannen, van 20 en 21 jaar, aangehouden. Zij moeten zich later voor de rechter verantwoorden.

Belaagd

Het homostel Fabio en Daniel werd op eerste paasdag belaagd omdat ze hand in hand liepen. Ze belden de politie en maakten in de tussentijd opnames, die ze deelden op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor.

Twee tieners kwamen later terug en bespuugden de twee mannen. Een 15-jarige verdachte meldde zich vervolgens op het politiebureau. Hij bleek een bekende te zijn van de politie. Twee weken later werd ook nog een man van 20 opgepakt. Hij werd op Koningsdag herkend door politieagenten in Amsterdam-Oost.

Bewezen

,,Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens. Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen, zei de officier van justitie twee weken geleden. ,,Door de gebeurtenissen van 13 april, de uitlatingen ‘In Amsterdam, gay is not normal’ en het meermalen ‘kankerhomo’s’ roepen wordt deze vrijheid ernstig geweld aangedaan.”

Door het stel ‘In Amsterdam, gay is not normal’ na te roepen zou de 15-jarige volgens de officier van justitie niet alleen het homostel hebben beledigd, maar gaf hij ook aan dat ‘homo zijn’ eigenlijk niet normaal is. Daarmee heeft hij de hele groep homoseksuelen in diskrediet gebracht. De rechter acht bewezen dat de 15-jarige zich schuldig heeft gemaakt aan belediging en discriminatie.

Signaal

Advocaat Sébas Diekstra, die de twee mannen bijstaat, laat in een korte reactie weten dat zijn cliënten tevreden zijn. ,,Het doet cliënten goed om te zien dat de rechtbank een duidelijk signaal af heeft gegeven over het feit dat de uitlatingen van de jongen zeer kwetsend zijn voor homoseksuelen en deze ook sterk indruisen tegen de in de Nederlandse samenleving gerespecteerde normen en waarden.’’

De in Brazilië geboren Fabio Viana en zijn Nederlandse vriend Daniël zijn het homogeweld in Amsterdam-Oost inmiddels spuugzat. Het koppel heeft besloten te verhuizen. Burgemeester Femke Halsema erkende later het probleem van homofobie in haar stad. ,,Dit is onacceptabel en afschuwelijk.”