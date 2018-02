Jonge vrouwen relatief vaak vermoeid door werk

Bijna een op de vijf vrouwen van 25 tot 35 jaar voelt zich volgens de onderzoekers regelmatig emotioneel uitgeput, zwaar vermoeid of leeg aan het eind van een werkdag. Bij mannen is dit een op de zes. In andere leeftijdscategorieën hebben zowel mannen als vrouwen minder burn-outklachten.

In 2016 gaf ruim 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar aan last te hebben van psychische vermoeidheid door het werk. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich emotioneel uitgeput door het werk, zwaar vermoeid of leeg aan het eind van een werkdag. Vrouwen in andere leeftijdsgroepen en mannen voelen zich psychisch minder vaak vermoeid.

Alleenstaanden

Van alle werknemers had bijna 15 procent last van werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten), ook hier kampen vrouwen iets vaker dan mannen met problemen. Uit het onderzoek blijkt dat alleenstaanden vaker met klachten kampen dan mensen die samenleven met een partner, kinderen of beide.

Volgens de onderzoekers hebben vrouwen vaker last van psychische vermoeidheid omdat zij minder mogelijkheden hebben om zelfstandig te beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, of om zelf de volgorde of het tempo van de werkzaamheden te bepalen.