Jonge vrouw aangerand in trein: twee mannen opgepakt op station Vroomshoop

Terrorisme­be­strij­der Aalbers­berg waarschuwt: Alertheid in Nederland nodig

29 oktober Een aanval door een moslimextremist zoals in Nice is ook in Nederland niet ondenkbaar. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg zegt naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Franse stad dat alertheid in Nederland geboden blijft. Aalbersberg spreekt in een reactie van verschrikkelijke berichten uit Frankrijk.