Jonge verdachten (13 en 14) schuldig aan fatale flatbrand nieuwsjaarsnacht, geen straf

De rechtbank heeft de twee verdachten (13 en 14 jaar) van de flatbrand aan het Gelderseplein in Arnhem in de nieuwjaarsnacht schuldig bevonden, maar de twee krijgen geen straf. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden een werkstraf van 60 uur geëist .

De brand in de entree van het flatgebouw in de wijk Immerloo kostte een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon het leven. De moeder en dochter van het gezin dat in de lift zat raakten zwaar gewond, maar overleefden de gevolgen van de brand.

,,Een straf of maatregelen voor de jongens voegt daar niets aan toe. Ook niet als signaal voor de maatschappij”, aldus de rechter vandaag in een emotionele betoog. De rechter had zichtbaar moeite met het uitspreken van het vonnis. ,,De brand en de gevolgen daarvan hebben de jongens nooit gewild.” De tieners hebben volgens de rechter onvoorzichtig en onzorgvuldig gehandeld. Ze hadden beter moeten weten en ook beter moeten opletten. Zeker omdat ze zich bevonden in de hal van een flatgebouw waar mensen veel mensen wonen.”

De rechter ging ook in op de situatie van de jongens en hun ouders. Hij gaf aan dat de jongens nog steeds heel verdrietig zijn over de gevolgen van hun daden. ,,Ze zijn erg geschrokken.” Ook ging hij in op hun ouders die zich zorgen maken over hun kinderen en over de schulden die zij in toekomst moeten voldoen.”

De tieners moeten wel een schadevergoeding betalen. De moeder en dochter krijgen samen 60.000 euro.

Bankstel

De jongens staken vuurwerk in een bankstel in de portiek van de flat. Het bankstel, dat daar door een flatbewoner als grof vuil was neergezet, vatte vlam. Daarna ontstond een korte, hevige brand. Vlak voor het uitbreken van de brand was het gezin in de lift gestapt.



Volgens een onderzoek van het bureau Crisislab namens woningcorporatie Vivare is het niet aannemelijk dat de lift als gevolg stroomstoring kwam vast te zitten. Wat er wel precies is gebeurd, is tot op heden onduidelijk.

Nooit gewild

Het Openbaar Ministerie vond tijdens de besloten zitting dat de jongens verantwoordelijk zijn voor de dood van de vader en zoon, maar voegde eraan toe dat zij dit nooit hebben gewild.



De eis van 60 uur werkstraf was voor het OM een signaal dat de jongens strafbaar zijn, maar ook mild omdat de verdachten de gevolgen nog heel lang met zich mee zullen dragen.

‘Straf heeft enorme impact’