Jonge sixpackers sneller aan de doping

Hulpverleners van Novadic-Kentron krijgen steeds vaker signalen over met name verslaafde jonge mannen tussen ongeveer 17 en 30 jaar. ,,Het is een gevaarlijk modetrend. Ze willen een sixpack net als hun vrienden en kopen op internet, maar ook in sportscholen en fitnesscentra spul om snel af te vallen en spiermassa op te bouwen", weet Daniëlle van Pareren, van het preventieteam. Net als drugs, zijn illegaal aangemaakte zaken als anabolen, clenbuterol, schildklierhormoon en gevaarlijke vetverbranders voor deze 'cosmetische' slikkers makkelijk verkrijgbaar. ,,Als je eenmaal in dat wereldje zit, wordt dat steeds simpeler."

Heftig

In heel Brabant worden met name bij hangplekken voor jongeren vaker dan enkele jaren geleden spuiten en ampullen gevonden, signaleert verslavingszorg Novadic-Kentron. In Werkendam en Helmond waren de signalen zo heftig dat preventiewerkers daar jongeren opzochten. In Helmond liep het aantal meldingen over anabolen op van 38 in 2015, naar 45 in 2016 en 32 in de eerste helft van dit jaar.



De gevaren van het slikken of spuiten van anabolen en stimulantia in krachtsport en bodybuilding zijn al lang bekend. Dat varieert van impotentie, borstvorming, haaruitval en vermannelijking bij meiden, tot verhoogde kans op kanker en hart- en leverproblemen.



Die ellende doemt nu ook op bij jonge gebruikers die er alleen maar goed uit willen zien en geen topsport bedrijven, weet directeur Herman Ram van de onafhankelijke Dopingautoriteit. ,,Je ziet het om je heen en je hoort ernstige geluiden, maar het probleem is dat gedegen onderzoek en recent cijfermateriaal ontbreken."



In 2009 bleek in sportscholen 8,2 procent gebruik te maken van uiterlijk en prestatie bevorderende middelen. Ram: ,,Maar nu hebben we het ook over een andere doelgroep, vaak jongens die thuis bezig zijn met halters en de boel willen versnellen."