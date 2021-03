Jonge joyriders maken de weg onveilig: ‘Ze zijn dol op spanning en sensatie en voelen zich Max Verstappen’

Drie keer was het raak. In Lopik, De Meern en Alphen waagden tieners van veertien, dertien en zelfs elf jaar zich aan een ‘rondje om het blok’. In Lopik eindigde de rit zelfs naast de Lekdijk, de auto op zijn kant. ,,Levensgevaarlijk”, zegt de politie. ,,Maar of het te maken heeft met de lockdown en verveling weten we niet. Er is geen sprake van een trend of een challenge.”