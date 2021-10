Jonge academici Groningen: ‘Angstcultuur, intimidatie en discriminatie worden onder de radar gehouden’

Dat concludeert een groep jonge academici verbonden aan de RUG, Young Academy Groningen (YAG), in een ‘onthutsend rapport’ waar Dagblad van het Noorden over schrijft. Ze voerden de afgelopen twee jaar gesprekken met 26 huidige en voormalige medewerkers van de universiteit.

De voornamelijk mannelijke leidinggevenden gingen op verschillende fronten hun boekje te buiten. Er wordt zo tegen een medewerker geschreeuwd ‘dat een secretaresse een paar deuren verderop vroeg of ik oké ben’. Een ander beschrijft hoe mensen uit China door een professor ‘gele mieren’ worden genoemd. Een vrouw vertelt over de seksuele intimidatie door een collega, die ongepaste opmerkingen stuurt naar haar op Facebook. Hij zei onder meer: ‘O, ik vind het geweldig dat het lente is zodat ik meer van je lichaam kan zien.’

Vrouwen krijgen veel meer onderwijstaken dan hun mannelijke collega’s. Leidinggevenden liegen en manipuleren zaken zo dat medewerkers niet in aanmerking komen voor promotie. Medewerkers worden steeds minder zelfverzekerd, omdat ze keer op keer worden gekleineerd. ,,Het had zo’n impact op mijn slaap. Het lukt niet om te slapen. Ik heb paniekaanvallen die ik maar niet onder controle krijg’’, vertelt een van de geïnterviewden in het rapport. Een ander: ,,Ik ben totaal gedesillusioneerd. Ik doe mijn werk alleen nog omdat ik het geld nodig heb, maar ik voel me een sekswerker die iets verkoopt dat er niet is.” Een derde: ,,Als ik op een open dag van die uitgelaten jonge studenten zie, denk ik: oh man, als je eens wist wat je te wachten staat.”

Quote Ik doe mijn werk alleen nog omdat ik het geld nodig heb, maar ik voel me een sekswerker die iets verkoopt dat er niet is Een medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen

Eigen gedrag ‘fiksen’

Een klacht indienen heeft nauwelijks zin, zo blijkt uit het rapport. De klachten worden niet serieus genomen; faculteitsbesturen kijken de andere kant op en de afdeling personeelszaken blijft vaak achter de leidinggevende staan. Slachtoffers moeten hun eigen gedrag ‘fiksen’ of er wordt een mediation-traject ingezet. Volgens de rapportmakers ‘lijdt ongetwijfeld uiteindelijk de hele organisatie: dat getuigen zien hoe daders worden beschermd en slachtoffers gestraft, wekt een angstcultuur op, waardoor slachtoffers en omstanders zich steeds meer geïntimideerd en hopeloos voelen’.

Het college van bestuur meldt in een verklaring – onderdeel van het rapport – dat er maatregelen komen. ‘Alle medewerkers zouden moeten werken op een plek waar ze zich veilig voelen, waar er geen plaats is voor intimidatie en discriminatie’, schrijven Jouke de Vries, Cisca Wijmenga en Hans Biemans in een reactie. Dat het zerotolerancebeleid dat een paar jaar geleden is ingezet (nog) niet helpt, ‘spijt hen verschrikkelijk’.

Er is een ombudspersoon benoemd en er komt een speciaal team dat de sociale veiligheid in het oog houdt. Medewerkers krijgen meer trainingen om ongepast gedrag te benoemen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: