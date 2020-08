Jong gezin schrikt zich rot als auto huis ramt na achtervolging: ‘Had hij mijn auto maar geraakt’

Wethouder Urk legt taken voorlopig neer na drugs­vondst in vrachtwa­gen zoon (32)

6 augustus Urker SGP-wethouder Geert Post (54) legt zijn taken voorlopig neer, nu zijn zoon (32) verdachte is in een groot drugsonderzoek. Reden is dat Post verzweeg dat hij naast wethouder ook ‘formeel betrokken’ is bij het transportbedrijf van zijn zoon. Burgemeester Ineke Bakker van Urk stelt een onafhankelijk integriteitsonderzoek in naar de wethouder