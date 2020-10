Jolanda (46) had twee zwakbegaafde ouders: ‘Kreeg een dreun als ik een suikerklontje pakte’

Ze is er duidelijk in. ‘Niks’ ziet ze in de gisteren gelanceerde petitie om vrouwen die bijvoorbeeld door een verstandelijke handicap niet voor een kind kunnen zorgen onder dwang voorbehoedsmiddelen te geven. Ervaringsdeskundige Jolanda de Zeeuw (46) vindt het simpelweg ‘niet eerlijk’. ,,Hoe kan de overheid nu inschatten wie wel of niet een kind kan opvoeden? Verstandelijk beperkte ouders kunnen het misschien best, als ze begeleiding krijgen. En hoogopgeleide intelligente ouders kunnen het misschien niet.’’



Het is een onderwerp dat Jolanda -kind van twee zwakbegaafde ouders- diep raakt. Want, zeker, heeft zij zich wel eens afgevraagd of ze er beter niet had kunnen zijn. ,,Ik heb door mijn ongelukkige start geen makkelijk leven gehad. Ik heb me lang onzeker, afgedankt en alleen gevoeld en heb daar, hoewel ik mijn leven nu op de rit heb, nog steeds wel eens last van. Bij kleine dingen. Als ik een restaurant inloop, kan ik toch weer even het gevoel hebben dat ik er niet bij hoor, dat mensen me raar aankijken.’'