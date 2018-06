John de Mol koopt Rico en Badr (en andere kickboksers)

Voorheen waren de kickboksevents te zien bij Ziggo, maar daarmee niet toegankelijk voor elke tv-kijker. ,,Met het landelijke bereik van Veronica hebben fans in Nederland toegang tot de Glory-content en hun favoriete Nederlandse en internationale sterren”, aldus Marshall Zelaznik, ceo van Glory.

Uitblinkers

Bastiaan van Dalen, zendermanager Veronica, laat weten: ,,Glory en een kampioen als Rico Verhoeven hebben de vechtsport toegankelijk gemaakt voor een breder publiek, waardoor de waardering en populariteit zijn toegenomen. Bij Glory is alleen plaats is voor absolute topsporters. En Nederland is een land vol uitblinkers, vandaar dat Veronica graag deze wedstrijden op tv brengt.''

De eerste kickboksevents, die voorheen door Ziggo werden uitgezonden, bij Veronica zijn Glory 55 New York en Glory 55 SuperFight Series op vrijdag 20 juli. Robin van Roosmalen uit Den Bosch verdedigt hier zijn wereldtitel in het vedergewicht, terwijl de in Amsterdam geboren en getogen Yousri Belgaroui om het kampioenschap in het middengewicht strijdt als de co-headliner.

Speciaal wordt ook Glory 59 Amsterdam, op zaterdag 29 september in de Johan Cruijff ArenA. Dan komt wereldkampioen in het zwaargewicht en Rico Verhoeven in actie. Het vermoeden is dat hij dan tegen Badr Hari zal vechten, die ook een contract heeft bij Glory.