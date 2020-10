Johanna hoort pas na de crematie dat haar moeder is overleden: ‘Waarom heeft niemand mij gebeld?’

Haar moeder is al gecremeerd voordat Johanna Tiziana Drarvik ontdekt dat ze is overleden. Wouterina Hendrika Verboon (76) stierf alleen, in haar woning in Middelburg. Boven het verdriet en de rouw hangt voor Johanna vooral die ene vraag: ‘Waarom hebben ze niet alles gedaan om mij te vinden?’

Op de telefoon van Diandra Drarvik in Stavanger komen via Facebook een paar onduidelijke berichtjes binnen van een onbekende afzender. Eerst negeert de 22-jarige Noorse die, totdat haar twee woorden opvallen: ‘oma’ en ‘overleden’. Ze waarschuwt haar moeder, maar die wuift de onheilstijding aanvankelijk weg. ,,Ik ben haar enig kind. Als ze zou zijn overleden, had ik dat toch wel gehoord?”

‘Mij bekruipt een akelig gevoel’

Toch begint het te knagen bij Johanna Tiziana Drarvik (51). ,,Terwijl ik mijn werk afmaak, bekruipt me een akelig gevoel en ik krijg het heel koud. Mijn moeder had een slechte heup en kon niet zo goed lopen. Haar mobiele telefoon gebruikt ze ook niet zo veel. Daarom bel ik niet eerst haar, maar meteen de politie. Maar die krijg ik niet aan de praat. Vanwege privacy willen ze niet zomaar iets vertellen. Een vriendin van mijn moeder in Amsterdam weet van niks, mijn oudste neef in Nederland ook niet.”

Het is woensdag 30 september. De neef gaat op onderzoek uit en krijgt de bevestiging: De 76-jarige Wouterina Hendrika Verboon is acht dagen eerder al, op 22 september, overleden in haar appartement aan de Houtkaai in Middelburg. De crematie heeft onder verantwoordelijkheid van de gemeente Middelburg inmiddels plaatsgevonden.

Er komen amper antwoorden

De dag nadat ze dat hoort, op donderdag 1 oktober, belt de in Goes geboren Johanna Drarvik weer met de politie. En met de gemeente. En met de uitvaartondernemer. Nog een dag later heeft ze ook contact met de notaris die door de gemeente is ingeschakeld. ,,Ik ben wel geschrokken, maar niet hysterisch. Op de vragen die ik stel, krijg ik echter amper antwoord. Vanwege de privacyregels. Maar ik ben haar enig kind! Wat voor rechten heb ik dan?”

Met alleen de indirecte bevestiging dat haar moeder dood is, gaat ze het weekeinde in. ,,Officieel weet ik niks. Officieel heeft niemand contact met mij gezocht.”

En dat verbaast Johanna nog het meest. ,,Als je even op internet zoekt, heb je me zo te pakken. Via Facebook, via LinkedIn. Ik ben hoogleraar Scandinavistiek aan de universiteit van Stavanger. Alleen al met mijn voornamen Johanna Tiziana en mijn geboortedatum vind je me gemakkelijk. Die gegevens kan de gemeente toch zo uit het bevolkingsregister halen? Bovendien sta ik in een centraal register omdat ik in 1993 ben geëmigreerd naar Noorwegen maar nog wel een Nederlands paspoort heb. Hebben ze dat register niet bekeken? En waarom heeft de politie geen contact gelegd met Noorwegen?”

Het gevoel van de buren klopt

De politie krijgt op 22 september aan het einde van de middag een verontrust telefoontje, vertelt woordvoerder Alwin Don. ,,Bewoners van een pand aan de Houtkaai in Middelburg vertrouwen het niet: ze horen de radio bij hun buurvrouw en de lamellen zijn open, maar ze kunnen geen contact met haar krijgen.”

Volledig scherm Wouterina Hendrika Verboon. © Collectie Johanna Tiziana Drarvik Het gevoel van de buren klopt. Agenten die het appartement binnengaan, vinden even na half negen mevrouw Verboon. Een GGD-arts stelt vast dat ze een natuurlijke dood is gestorven. ,,Dan houdt het voor ons op”, legt politiewoordvoerder Don uit. ,,Een neef van de dochter heeft ons gebeld op 30 september en zal het nieuws doorgeven. Twee dagen later belt zij ons en leggen we uit wat er is gebeurd. Waarom zij niet is ingelicht, weten wij ook niet.”

‘Het adres van de dochter is onbekend’

Een uitvaartondernemer en de gemeente Middelburg nemen de verantwoordelijkheid over van de politie. ,,In de Basis Registratie Personen (BRP) zien we wel dat mevrouw een dochter heeft en dat die is verhuisd naar Noorwegen. Maar het adres van de dochter is onbekend”, vertelt Yfke Semijn van de gemeente Middelburg. ,,Meestal krijgen we die adressen niet als mensen emigreren en als we ze al weten, worden ze niet geactualiseerd zodra mensen daar verhuizen, of een andere naam krijgen omdat ze trouwen. Via de officiële kanalen komen we dus niet verder. Op internet hebben we nog wel gezocht naar de dochter onder haar meisjesnaam, maar haar niet gevonden. Haar Noorse achternaam is ons niet bekend en daarop kunnen we dus niet zoeken.”

De gemeente schakelt op 23 september, de dag nadat mevrouw Verboon is gevonden, een notaris in, zegt Semijn. ,,Die gaat in het huis op zoek naar informatie over nabestaanden, maar kan niks concreets vinden. Eén van onze ambtenaren komt wel in contact met een goede bekende van de overledene en die meent te weten dat er geen contact was tussen de vrouw en haar dochter.”

Quote We betreuren het natuurlijk wel heel erg dat het zo gelopen is. We hebben echt ons best gedaan om haar op te sporen

Indien er geen nabestaanden zijn die de begrafenis of crematie kunnen regelen, neemt de gemeente die taak op zich, vanuit de Wet op de Lijkbezorging. Dat gebeurt nu ook. Eén van de vragen is: moet mevrouw Verboon worden begraven, of gecremeerd? De gemeente legt het volgens Yfke Semijn voor aan een buurvrouw en een goede bekende van de vrouw.

,,Zo komen we tot het besluit om haar te laten cremeren.” Dat gebeurt uiteindelijk op 30 september, acht dagen nadat mevrouw Verboon is gevonden. De urn moet zes weken bij het crematorium blijven en wordt daarna pas vrijgegeven. ,,We betreuren het natuurlijk wel heel erg dat het zo gelopen is. We hebben echt ons best gedaan om haar op te sporen met de informatie en via de kanalen die wij tot onze beschikking hebben.”

Woest

Johanna Tiziana Drarvik reageert woest op de handelwijze en de beweringen van de gemeente. ,,Ik en mijn dochter hadden wel degelijk contact met mijn moeder. Soms regelmatig, soms een tijdje niet. Maar mijn moeder zat soms ook maanden in Griekenland en dan was ze moeilijker te bereiken.”

Volledig scherm Mevrouw Verboon woonde in een appartement aan de Houtkaai 3 in Middelburg. © Dirk Jan Gjeltema Ze zucht. ,,Wat doet dat er ook toe? Ze is dood, dus zij had mij sowieso niet kunnen bellen. De gemeente en de politie hadden naar mij moeten zoeken om mij dat te vertellen. Ze hebben hun best niet gedaan. Ik weet nu ongeveer wat er is gebeurd. Niet omdat zij mij hebben gevonden, maar omdat ik hen heb gevonden. Als ik geen contact had gezocht, wanneer had iemand mij dan ooit verteld dat mijn moeder is overleden?”

De kosten voor de crematie worden door de gemeente Middelburg voorgeschoten. Op grond van de wet kan de gemeente als schuldeiser een notaris vragen om na te gaan of de kosten uit de nalatenschap kunnen worden betaald. Een notaris moet dan op zoek naar een testament en een nalatenschap, zodat die kosten zo mogelijk weer terugbetaald kunnen worden. Notariskantoor Sauer en Oonk in Vlissingen krijgt het verzoek dat te regelen. Wat de notaris wel en niet heeft gedaan, valt onder de geheimhoudingsplicht.

,,Daar kan ik dus echt niks over zeggen”, reageert notaris Anthonie Jacobse op vragen van de PZC. ,,Als er ook maar enige aanknopingspunten blijken in dit stadium om alsnog de gemeentelijke uitvaart te voorkomen, ondernemen wij onmiddellijk actie. Dit is, los van je feitelijke of wettelijke taak, je morele plicht als mens en burger.”

Klacht

Johanna verwacht wel antwoorden, maar krijgt naar haar zin te weinig uitleg van het notariskantoor. ,,Vanwege de privacyregels.” Ze stuurt een klacht naar het kantoor en krijgt antwoord. ,,Ze vinden het ook ‘een vervelende zaak’. Vervelend. Maar ik krijg niet eens een condoleance.”

Elke nabestaande heeft recht op informatie, zegt notaris Jacobse. ,,Als mensen in het buitenland wonen, moet je creatief zijn om te verifiëren of mensen zijn wie ze zeggen te zijn. En omdat de BRP van gemeenten geen sluitend systeem is, is zoeken via sociale media wel iets menselijks om te doen. Al die stapjes kosten wel tijd. Voor een afscheid is twee weken te laat, voor een onderzoek is het snel.”

Volledig scherm Wouterina Hendrika Verboon overleed op 22 september 2020 in Middelburg. Op deze foto staat ze samen met haar kleindochter Diandra Drarvik. © Collectie Johanna Tiziana Drarvik Johanna Tiziana Drarvik blijft zoeken naar antwoorden en wil dat de betrokken instanties verantwoording afleggen. Ze zal klachten indienen en eventueel juridische stappen zetten. ,,Vooral ethisch vind ik dat ze tekortschieten. Wij hebben daardoor niet eens afscheid kunnen nemen. En ik ben enig kind, en mijn dochter is enig kleinkind. Voor haar vind ik het nog erger. En intussen wijst iedereen nu naar elkaar. Maar niemand heeft tegen mij gezegd: ‘Het spijt ons’.”