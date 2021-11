VIDEO 61 van 600 passagiers uit Zuid-Afri­ka besmet met coronavi­rus

Van de 600 mensen in de twee KLM-vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika, zijn 61 mensen positief getest op het coronavirus. Het is nog niet bekend of zij besmet zijn met de nieuwe Omicron-variant, dit wordt nog onderzocht. De GGD ging er eerder op de dag nog van uit dat 85 passagiers een positieve uitslag zouden krijgen. Deze schatting werd gemaakt toen er 110 uitslagen bekend waren, waarvan 15 positief.

11:47