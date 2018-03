Johan leefde een jaar zonder digitale apparaten: 'Ik dacht echt dat ik gek werd'

Hij ergerde zich regelmatig als iemand tijdens een gesprek constant op zijn mobiel zat te pielen. Soms zei hij er iets van. ,,Maar Johan, jij bent zelf tien keer zo erg." Het bleek een spiegel voor Johan van Houten (35). ,,Dat vond ik best heftig. Ik was er toch veel meer mee bezig dan ik dacht."

Van Houten doet zijn verhaal in een grote boerderij aan de Hoge Maasdijk in Andel, met een prachtig uitzicht over de rivier. Hij besloot zich een jaar lang rigoureus los te koppelen van de digitale wereld. Geen mobiele telefoon, geen computer. Zijn ervaringen zijn opgetekend in 366 dagen digiminderen, vind de balans tussen je offline en online leven.

Controle

Het boek kwam er omdat Van Houten mensen bewuster wil maken van hun digitale gedrag. Heb jij nog de controle of word je geleefd door je mobiel? Om daar zelf achter te komen zette hij alles uit. Een jaar lang deed hij het zonder mail, Whatsapp, Facebook en andere manieren van digitaal contact. Dat viel Van Houten nog niet mee, geeft hij eerlijk toe. ,,De eerste paar weken was het nog leuk, trok ik er veel op uit. Maar op een gegeven moment ging ik in mijn dromen stiekem online en voelde ik mijn telefoon zelfs trillen in mijn broekzak terwijl ik hem niet op zak had. Ik dacht echt dat ik gek werd. Ik heb toen een verslavingsdeskundige gebeld en die vertelde me dat het hoort bij afkicken."

Ook voelde hij zich eenzaam. Het gemakkelijke contact viel weg. ,,Eerst greep ik naar boeken en puzzels, maar op een gegeven moment heb je het ook wel weer gehad met die sudoku's. Anders voelde ik me ook weleens eenzaam, dan surfte ik maar op het internet op zoek naar afleiding en contact."

Uitgerust

De omslag kwam voor Van Houten door de acceptatie. ,,Na een slechte periode kwam ik helemaal tot rust. Ik bruiste ook weer van de energie. Het is niet erg om soms alleen te zijn." Het analoge leven begon hem te bevallen. ,,Geen dagelijkse email, geen online sociale aanpassing, alleen maar een rustig leven. Ik begon beter te slapen en voelde me uitgerust."

Inmiddels heeft Van Houten van het digiminderen zijn levensmissie gemaakt. Hij is coach en geeft workshops en advies over digitaal gebruik. Het is niet zijn doel om mensen los te maken van de digitale wereld, maar hij wil wel dat ze bewust zijn van de invloed. ,,Dat kan zover gaan dat je dingen doet of juist laat die je eigenlijk niet wilt. Ik sprak bijvoorbeeld een keer wat af met vrienden. Daarvoor dacht ik even een halfuurtje te Facebooken. Voordat ik het wist, was het twee uur later en gingen mijn vrienden ook weer op huis aan."

Van Houten waarschuwt voor de sociale druk, die vooral wordt ervaren door jongeren. ,,Ik vind het wel eng als die zo hoog wordt dat jongeren tot drie uur 's nachts online zijn omdat ze die sociale druk voelen. Dat het niet zo kan zijn dat je niet meedoet. Dan moet je al heel jong stevig in je schoenen staan. Het wordt een soort van sociale verplichting."

Wet

Hij ziet dat ook werkende mensen meer geleefd worden, ook doordat ze 's avonds en in het weekend berichten krijgen van hun werk. ,,Ik zou het goed vinden als daar een wet tegen komt, net als in Duitsland. Dat er tijd is om afstand te nemen."

Hoe je het went of keert, internet maakt het leven makkelijker. Met één druk op de knop is allerlei informatie beschikbaar. Van Houten vindt dat we moeten waken voor luiheid. ,,Neem je navigatie. Ik had op een gegeven moment geen idee waar ik was, reed blind op de aanwijzingen van mijn telefoon. Stel dat je batterij uitvalt en je hebt geen idee waar je bent."

Volgens Van Houten is zijn leven beter geworden sinds hij is gaan digiminderen, hij raadt het daarom iedereen aan: ,,Ik werd geleefd door de mail, door sociale media. Nu heb ik veel meer rust en plezier in het leven. Ik slaap beter en zit lekkerder in mijn vel."

Het boek van Johan van Houten, 366 dagen digiminderen, vind de balans tussen je offline en online leven, verschijnt op 25 april.