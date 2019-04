Joep reisde per zeilboot en fiets naar Colorado: 'Ik raad het iedereen aan'

Na 87 dagen en 2200 kilometer fietsen, kwam klimaat­wetenschapper Joep van Dijk vorige week aan in de Amerikaanse staat Colorado, precies op tijd om op 1 april aan zijn nieuwe baan te beginnen. De in Amsterdam opgegroeide Van Dijk wil niet meer vliegen. Een principekwestie? Dat vindt hij een lastige vraag.



Hij heeft in zijn jonge ­leven waarschijnlijk meer vliegtuigkilometers gemaakt dan de gemiddelde Nederlander. En hij weet ook: soms is er geen alternatief voor het vliegtuig. Van Dijk: ,,Ik zocht een nieuwe manier om mijn principes niet te hoeven ­breken.”



Een vliegticket naar Colorado is goed voor 1100 kilo CO2, wat volgens Van Dijks berekeningen gelijk staat aan 573 douches en 1671 keer de wasmachine aanzetten. We pakken te makkelijk het vliegtuig, vindt hij.



,,Het is bijna of we niet meer zonder kunnen.” Als geen ander weet Van Dijk hoe snel de opwarming van de aarde gaat. Als gepromoveerd klimaatwetenschapper wil hij zich niet 'verschuilen'. ,,Hoe gaan we veranderen, als de mensen die het meest van dit probleem weten niet veranderen?”