Jitty (75) is niet meer welkom bij breiclub: ‘Heb je van alles meegemaakt, word je zo gediscrimineerd!’

Ze klinkt nog steeds boos en verontwaardigd over wat haar is overkomen. Er was ook niets wat er op wees dat het helemaal fout zat in het breiclubje dat Jitty van Lindt op woensdagochtenden in het gebouw De Stelle (niet te verwarren met het medisch centrum) in Hoogvliet bezocht. „Ik kreeg ineens te horen dat ik langs moest komen", zegt Jitty. „Ik dacht nog: nou, misschien willen ze dat ik mee ga helpen, als er mensen op vakantie zijn ofzo. Want ik kan dat vreselijk goed, handwerken. Maar dat bleek het dus niet te zijn.”