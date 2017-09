'Jihadisten zijn onze verantwoordelijkheid'

Sinds de aanslag op het World Trade Center in New York in 2001 bericht ze als journalist over radicalisering en terreur. Ze werkte jaren voor The New York Times en berichtte vanuit Europa, maar ook vanuit de Arabische frontlinies en Egypte.

Ze is coauteur van een boek over een naar Caïro uitgeweken nazi-arts (The eternal nazi) en werkt sinds dit jaar bij The Washington Post.