Jihadiste die terugkeer eist blijkt echtgenote van beruchte IS’er

Kick Out Zwarte Piet neemt heft in eigen hand: “Wij gaan zelf bescher­ming regelen”

0:08 Omdat ze betwijfelt of de overheid de veiligheid van haar demonstranten kan garanderen, gaat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) dit zelf doen. Dat heeft voorman Jerry Afriyie vanavond bekendgemaakt. Aanleiding is het incident in Den Haag, vrijdagavond, waar een bijeenkomst van de actiegroep op gewelddadige wijze werd verstoord.