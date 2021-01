Jeugdhulp ziet een toename van suïcidaal gedrag en eetstoornissen door coronaregels

Coronavirus LIVE | Tweede inenting vaccin Pfizer pas na 6 weken, supermark­ten uiterlijk om 20.15 uur dicht

14:41 Er komt, als de Tweede Kamer akkoord gaat, een avondklok. Ook mogen mensen per direct nog maar één persoon van boven de dertien jaar per dag op bezoek krijgen. Verder verbiedt het kabinet voorlopig passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.