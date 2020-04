Jeugdbescherming: ‘We krijgen meer onveilige gezinnen boven water’

Bosbranden blijven maar komen: opnieuw grote brandhaard in Limburg

11:10 In Limburg is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een natuurbrand ontstaan. Ditmaal stond een stuk bos van 200 bij 350 meter aan de Nieuwe Baan in het Limburgse Tienray in brand. De brand is inmiddels onder controle. De afgelopen dagen woedden er meerdere natuurbranden in Brabant en Limburg door de aanhoudende droogte. Een van die branden, in natuurgebied De Peel, behoort zelfs tot de grootste natuurbranden in Nederland ooit.