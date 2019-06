De dokter, werkzaam op een consultatiebureau in Tiel, benadrukt het grote verschil in het gevoel bij ouders die ongerust zijn over vaccinaties en het gesprek aangaan of mensen die alleen informatie tot zich nemen via een website van bijvoorbeeld het RIVM. ,,Wij kunnen er even voor gaan zitten met ouders die zeggen: ik heb dit of dat gehoord. Dat is toch persoonlijker dan wanneer je iets leest op een website. Ook is het belangrijk om het gevoel van ouders te erkennen.’’