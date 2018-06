Jeugd Schilderswijk volgt WK met vlogs over Marokko en Brazilië

Oranje is er niet bij in Rusland, maar Marokko, Brazilië en Egypte wel. En daar juichen veel bewoners van de Haagse Schilderswijk óók voor. De jonge vloggers van Studio Schilderswijk filmen er vijf weken lang over.

Wie wereldkampioen gaat worden? De meningen zijn verdeeld: ,,Frankrijk”, zegt Salim, ,,want die hebben gewoon het beste team.” De Rode Duivels, denkt Joni. En anders Brazilië. Karima is vrij zeker: ,,Marokko! Jij twijfelt? Ik niet.”

Een ding is, al een tijdje, zeker: op 15 juli staat niet Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk in Moskou met die beker in zijn handen. Wéér een eindtoernooi zonder Oranje. Maar in de Haagse Schilderswijk en in Amsterdam-Noord gaan twee groepen jongeren toch vloggen over het WK. Want ja, ze balen dat Nederland niet meedoet. Maar als er niet voor Oranje kan worden gejuicht, dan maar voor een van de vele andere nationaliteiten in die wijken: Marokko, Egypte (met sterspeler Mo Salah!), Brazilië of Iran bijvoorbeeld.

,,We willen laten zien hoeveel voetbal voor mensen betekent en hoe het mensen bij elkaar brengt”, zegt Joni (wiens roots in Angola liggen) uit de Schilderswijk. Die wijk, hún wijk, komt vooral in het nieuws als er problemen zijn: met jongeren, met radicalisering of met criminaliteit. ,,Er gebeuren hier ook heel veel andere dingen, tijdens het WK willen we die verhalen gaan vertellen. Je ziet de afgelopen jaren tijdens grote toernooien wel minder Oranje in de wijk, maar zo’n WK leeft echt wel.”

Mobieltjes

De vlogs van Joni (18), Karima (33), Salim (20) en Soraya (19), gemaakt met hun telefoons, komen onder de naam ‘Studio Schilderswijk’ op YouTube, Instagram (instagram.com/jongerenpersbureau) en Twitter (@wk2018indewijk). De vier Hagenezen hebben geen vlog-ervaring, maar houden wel van voetbal. Ze gaan de komende week de wijk in om de stemming te peilen. Karima, die veel zaalvoetbalde: ,,Er wonen hier best veel Brazilianen, dus als Brazilië speelt, gaan we in een Braziliaanse winkel filmen.”

Soraya, zelf ook voetbalster: ,,We willen met een bakfiets de voetbalveldjes hier langs, met een voetbalquiz en om te kijken of het jongeren lukt om van een afstandje een bal in die bak te plaatsen.” Ondertussen interviewen ze bekende Hagenaars als burgemeester Pauline Krikke en cabaretier Sjaak Bral en bekijken ze de wedstrijden van Marokko op een groot scherm in buurtcentrum Samson. Daar wordt op wedstrijddagen van de ‘Leeuwen van de Atlas’ het theaterzaaltje gebruikt als tv-huiskamer. Souraya: ,,Dan is het echt een gekkenhuis, geloof me.”

In Amsterdam-Noord doet onder anderen vlogster Iness Aznou mee. Die weet weinig van voetbal, maar maakt wel al dagelijks video's voor 18.000 van haar eigen volgers op Instagram en YouTube. Patrick Wattimena, coördinator van de Amsterdamse vloggers: ,,We gaan naar de voetbalveldjes in de buurt. Kijken welke trucjes de jongens daar kunnen laten zien.”