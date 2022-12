Jetten: nieuwe kerncentrales liefst in Borssele, anders Maasvlakte

met videoDe twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen komen bij voorkeur in Borssele te staan, maar energieminister Rob Jetten houdt de optie van de Maasvlakte nog open. Het kabinet maakt op zijn vroegst eind 2024 een definitieve keuze voor de locatie, nadat de gevolgen voor de omgeving in kaart zijn gebracht.

De nieuwe centrales zijn nodig om te voorkomen dat Nederland in de toekomst te weinig energie voorhanden heeft. Het kabinet wil ook dat de huidige kerncentrale in Borssele langer openblijft dan 2033, zoals nu het plan is. Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is kernenergie ook nodig, omdat daarbij weinig CO₂ vrijkomt.

Volledig scherm De huidige kerncentrale in Borssele. Het kabinet wil er twee nieuwe kerncentrales bij, die in 2035 klaar moeten zijn. © ANP / ANP

De nieuwe centrales ziet het kabinet het liefst in Borssele verrijzen. Daar is voldoende ruimte voor de bouw en is al kennis en infrastructuur aanwezig voor bijvoorbeeld de afvoer en opslag van nucleair afval. Nadeel van Borssele is dat er een extra hoogspanningsnet moet worden aangelegd, om de energie die wordt opgewekt met de nieuwe centrales te kunnen doorleveren naar de rest van het land. De reden dat netbeheer Tennet heeft aangegeven dat de Maasvlakte een betere locatie is, is omdat daar al de nodige infrastructuur ligt. Nadeel van de Maasvlakte is volgens Jetten weer dat daar de bouwruimte beperkter is.

In 2035 klaar

De nieuwe kerncentrales moeten in 2035 klaar zijn en dan tot 13 procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie verzorgen. Eind volgend jaar wordt definitief besloten waar de centrales komen. In 2024 wordt dan een keuze gemaakt voor het bedrijf dat de centrales gaat bouwen. Dat wordt in elk geval geen Russisch of Chinees bedrijf, laat het kabinet weten.

Het kabinet heeft zo’n 5 miljard euro gereserveerd voor de bouw van de centrales. Mogelijk wordt de overheid deels eigenaar van de nieuwe centrales, die keuze is nog niet gemaakt.

Niet in Groningen

De nieuwe centrales komen in elk geval niet in de Groningse Eemshaven. Die locatie stond ook lang op de nominatie, maar is definitief afgevallen. Het kabinet belooft dat het bij de uiteindelijke keuze voor de bouwlocatie zal kijken naar draagvlak onder de bevolking.

