Jeroen vangt grootste meerval van de Benelux: ‘Dan schrik je wel even’

Het was even schrikken, toen Bredanaar Niels Klavers en Jeroen Breur uit Lage Zwaluwe hem in de boot zagen liggen: een meerval met een recordlengte van liefst 2.43 meter! Ze tilden de enorme vis samen aan boord, nadat Breur het gevaarte ving op een gezamenlijke vistrip. Met de vangst verdwijnt het vorige record met een verschil van 6 centimeter uit de boeken.

,,Zeer bijzonder”, zegt Klavers over Breurs vangst. Hij gaat vaker met Breur op jacht naar grote vissen als meervallen, maar zo enorm was de opbrengst nog nooit: ,,Ik begreep zelfs dat het de grootste meerval is die ooit in de Benelux is gevangen.” De vorige grootste meerval, een van 2.37 meter die ruim twee maanden geleden werd gevangen door Spijkenisser Tobias Stuurman, droeg namelijk al het Benelux-record.

De vis werd al in de nacht van 26 op 27 oktober gevangen, maar het record moest nog even worden stilgehouden. ,,We moesten wachten op de bevestiging dat dit daadwerkelijk de grootst gevangen meerval in Nederland zou zijn. Dat wilden we niet zomaar online zetten”, zegt vanger Breur. De sportvisser uit Lage Zwaluwe benadrukt dat de vangst bijzonder is. ,,Ik heb twee keer hiervoor al meervallen van recordgrootte gevangen, maar deze nooit geclaimd”, vertelt de visser. ,,Maar zo’n grote had ik niet eerder. Ik dacht: nu moet ik er iets mee doen.”

Volledig scherm Jeroen Breur met de meerval van 2.43 meter. Het is daarmee de grootste die ooit is gevangen in de Benelux. © Adinda Noordhoek

Gevecht van een half uur

Het tweetal ontdekte de meerval niet zomaar. Ze moesten er een eind voor varen: van de jachthaven van Lage Zwaluwe naar de rivier de Noord richting Rotterdam. ,,De hengel leek vast te zitten, maar toen riep Jeroen ineens: ‘Ik heb gewoon beet!’”, beschrijft Klavers. Dat moment herinnert Breur zich ook: ,,Eerder die nacht ving Niels al een meerval van bijna twee meter. Maar toen we naar een andere stek vaarden, ving ik in korte tijd drie snoekbaarzen. Ik dacht: dit is goed.”

En toen lag de hengel ineens stil. ,,Hij zat vast, pas later kwam het besef dat het ook een vis kon zijn. Toen begon het gevecht”, weet Breur nog. Het duurde ongeveer een half uur voordat de meerval boven water kwam: ,,Ik had alleen materiaal voor snoekbaarzen meegenomen, dus ik moest nog harder en langer mijn best doen.” Uiteindelijk heeft hij samen met Klavers de meerval in een groot schepnet gekregen.

,,Ik zag toen niet goed hoe groot hij was”, vult Bredanaar Klavers aan. ,,Het was natuurlijk donker. Maar toen we de vis aan boord hesen en ik hem zag dacht ik echt: holy shit, wat gebeurt er nu? Dan schrik je wel even.” Het meetlint dat de mannen bij hadden bleek niet groot genoeg. Gelukkig had Breur nog een grotere thuis liggen. ,,Toen hebben we zijn vriendin wakker gebeld, om een groot meetlint te brengen”, lacht Klavers.

Volledig scherm Niels Klavers (links) en Jeroen Breur (rechts) met de meerval van 2.43 meter. Het is daarmee de grootste die ooit is gevangen in de Benelux. © Adinda Noordhoek

Recordlijst

In twintig minuten stond ze naast de rivier. De meerval was zo lang aan een touw in het water gelaten. ,,Door de bek en de kieuw, dus de vis voelde daar niks van”, verklaart Breur. Het meetlint bevestigde het record, waarna Breur de vis weg liet zwemmen en de foto's ervan doorstuurde naar mensen die hij kent bij de Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen (BNRZ). Dat is de organisatie die de records van alle zoetwatervisvangsten in Nederland bijhoudt. Zij gaven Breur maandag het verlossende woord: ‘zijn’ meerval is inderdaad de grootste. Breur: ,,Je moet maar net het geluk hebben dat zo’n grote vis onder je boot door zwemt.”

De vangst is inmiddels ook in de officiële recordlijst opgenomen. Breurs meerval is de langste vis van de hele lijst, die wordt bijgehouden door Mark Pijnappels: ,,Op openbaar water is dit zeker de grootste vis die ooit in Nederland gevangen is.” En dat is volgens hem bijzonder, maar de kans bestaat dat het record snel weer wordt gebroken. ,,De meerval is een vis in opkomst, omdat die zich pas later van Oost-Europa naar Nederland heeft verplaatst. Een jaar of twintig geleden was de vangst van een meerval een unicum geweest", verklaart Pijnappels.

Opstapeling van records

Dat die vissen nu ouder worden, leidt volgens Pijnappels tot een opstapeling van records: ,,Dan worden ze steeds groter. Daardoor is het record de afgelopen jaren redelijk vaak verbeterd. In vergelijking met andere vissoorten in Nederland is de groei er zeker nog niet uit.” De drie andere meest recente records werden allemaal dit jaar gevestigd.

Klavers heeft ook geen idee waar de stroom van records gaat eindigen: ,,Twee maanden gelden las ik nog het verhaal van die jongen (Tobias Stuurman, red.) die de vorige recordvis ving. En nu komt deze naar boven, en die is een klap groter. Waar stopt het?”



