Jeroen deed geboortekaartjes op de post, maar kwam nooit meer thuis: 'Dag lieverd, tot zo’

Moeder vroeg dochtertje (9) thuis wie aan haar had gezeten: toen schreeuwde zij zijn naam

De dag nadat het vermeende seksuele misbruik van de twee dochters van zijn toenmalige vriendin in Deventer uitkwam, verdween de 36-jarige L.G.. Pas anderhalf jaar later werd hij opgepakt en donderdag hoorde hij dat het Openbaar Ministerie hem voor vijf jaar de cel in wil.

16 september