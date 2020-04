Jeroen (47) deelt typisch quarantaineprobleem en gaat viral: ‘Mannen én vrouwen herkennen zich hierin’

In het filmpje is te zien hoe Jeroen zogenaamd verslag doet van dag 19 in quarantaine. ,,Ik kan met vreugde en plezier vertellen dat het hier fantastisch gaat. Echt. Het gaat goed in huis. Mijn vrouw en ik zitten he-le-maal op één lijn. Het is heerlijk om nog vier weken samen in quarantaine te zitten. Je groeit echt naar elkaar toe. Ik kan het iedereen aanraden!”

Hoewel die woorden bijzonder optimistisch lijken, vertelt Jeroen ondertussen via de teksten op de A4-tjes die hij vasthoudt een heel ander verhaal. ,,Ik wil hier weg”, staat er met zwarte stift op een van de vellen geschreven. ,,Ze commandeert de héle dag en stopt niet met praten. Ik hou het niet meer. Stuur hulp!”, vervolgt hij zijn wanhoopskreet.

Gekkenhuis

Het idee voor deze video kwam niet van hemzelf, geeft hij toe. ,,Een maatje stuurde me een soortgelijke video door van een Belg. Ik zeg tegen mijn vrouw: die moeten wij ook even doen.” Zo gezegd, zo gedaan. Volgens Jeroen stond ‘ie er in één keer op. ,,Mijn vrouw zei nog: doe maar niet op Facebook. Dat lijkt me niks.”

Artikel gaat verder onder de video.

Jeroen stelde zijn vrouw gerust: nee, geen Facebook. Wel stuurde hij het videootje door naar wat bekenden. ,,Maximaal tien”, zegt hij stellig. Die konden blijkbaar wel lachen om de wanhopige woorden van Jeroen.

Hoe de video vervolgens precies is uitgelekt, is hem een raadsel. Een ding is wel zeker: zijn telefoon staat sindsdien niet meer stil. ,,Het is een gekkenhuis. Ik kreeg mijn eigen filmpje van alle kanten terug. Mensen die ik jaren niet heb gesproken, appten me ineens.”

Dikke vette knipoog

Jeroen denkt wel te weten waarom de video zo hard rondgaat. ,,Het is met een hele dikke vette knipoog opgenomen en iedereen herkent zich erin. Alle mannen denken: hij heeft gelijk! En alle vrouwen liggen eerst in een deuk en denken dan: ja, hij heeft wel een punt.”