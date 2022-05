Jeffrey stak zijn ex Clarinda (34) midden op straat dood, in bijzijn van hun dochtertje: 14 jaar cel geëist

Ineens staat de buurman voor de deur met een pistool: ‘Een wanhoops­daad en daarvoor had hij mij nodig’

Waarom werd een 51-jarige man uit Emmeloord vorige week urenlang gegijzeld door een buurman en wat gebeurde er in die tijd? Het slachtoffer, nog altijd onder de indruk, doet zijn verhaal. ,,Hij wilde niet meer leven’’, zegt hij over de verdachte. ,,En hij had míj nodig om dat voor elkaar te krijgen.’’

