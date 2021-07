Je moet vrezen dat alles over honderd jaar nog hetzelfde is

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 479. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We fietsten naar school langs de grote huizen van de stad en waren net uitgezongen met dat deuntje van het Carnaval Festival, dat sinds ons bezoek aan de Efteling nog regelmatig opduikt. ‘Tadatadadatadatteratata’, tien keer achter elkaar, makkelijk. Toen de oudste van 8 zomaar uit het niets zei: ‘Ik ben zo benieuwd hoe het hier over honderd jaar zal zijn.’ Vragen uit het niets zijn een van de redenen waarvoor we kleine kinderen dankbaar mogen zijn.

Ik had natuurlijk kunnen zeggen dat het mijn zorg is of het water dan al over de dijken klotst, of de luchtvervuiling zo’n vrolijk fietstochtje door de stad überhaupt nog mogelijk maakt. Maar dat was een beetje veel rampspoed voor de nieuwe schooldag. Dus ik antwoordde: ‘Misschien heel anders, maar misschien ook niet eens zoveel anders dan het nu is, lieverd. Tenslotte staan deze huizen er ook al meer dan honderd jaar.’

Daar moest ze even op kauwen. Ikzelf mijmerde weg over de mensen die hier toen rondliepen en direct gingen mijn gedachten naar Nescio, die rond die tijd leefde. Ik las zijn net verschenen biografie. Een heerlijk boek, dat ik u kan aanraden. Je moet wel het werk zelf kennen, tenslotte was schrijver JHF Grönloh een heel saaie man. Maar dat werk hè! Hoeveel van ons hebben er niet troost in gevonden tijdens een periode van opstandig leven of als zoetzure herinnering daaraan? Als scholier en vroege twintiger las en herlas ik De Uitvreter en Titaantjes. Het zijn de perioden waarin je denkt dat je zo’n schrijver zelf ontdekt, denkt hem als enige echt te begrijpen. Wat natuurlijk onzin is, maar ja, dat hoort bij de Sturm und Drang van die leeftijd.

Enfin, is er een groter compliment voor zo’n biografie dan dat ze je terugbrengt naar het oorspronkelijk werk? Dus nadat ik thuis kwam en even met de club had vergaderd, pakte ik Nescio erbij en verdween weer in Titaantjes. Wat eigenlijk een best droevig verhaal is, over jonge mensen met grote idealen, waar uiteindelijk weinig van terechtkomt omdat ze zich zoals wij allemaal in een maatschappelijk keurslijf laten persen. Nescio: ‘Af en toe glimlacht God even om de gewichtige heeren, die denken dat ze heel wat betekenen.’

Honderd jaar geleden. Je moet vrezen dat het over honderd jaar nog hetzelfde is. Maar dat ga ik mijn meiden niet vertellen.

