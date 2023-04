‘Je mag naar de voedselbank’: zo worden werklozen met schulden geholpen

Parkmana­ger leidt verdachte gasten af bij ontdekking drugslab in vakantie­huis­je: ‘Dit verwacht je niet’

Een huisje op een vakantiepark in het Brabantse Hapert is gebruikt voor de productie van drugs. De politie hield dinsdag een man (31) en een vrouw (29) aan die nog maar een handjevol dagen op het park verbleven. In het huisje dat ze huurden, vond de politie 100 liter ghb, bijna 3 kilo amfetamine en ruim duizend pillen.