‘Je hóéft je niet dag in, dag uit uit de naad te werken voor een baas’

staatsloterij Met spoed gezocht: zes winnaars van Mini's en 50.000 euro

14:03 Slingert er bij jou thuis nog ergens een oudejaarslot rond? Het loont de moeite ladekasten of stapels papier door te spitten, want de Staatsloterij is op zoek naar zes winnaars van de laatste trekking in 2018. Deze zes hebben hun prijs nooit opgehaald. Het gaat niet om een paar tientjes, maar om auto’s en een bedrag van 50.000 euro. De Staatsloterij begint morgen met een grootscheepse zoektocht.