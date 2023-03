Je hebt het verkeerde hokje ingekleurd? Dit zijn de stemregels

Ik ben mijn rijbewijs vergeten, maar heb wel mijn OV-chipkaart bij me.

Helaas, je kunt wel stemmen met je paspoort of identiteitsbewijs. Als je OV-chipkaart het enige is wat je bij je hebt, moet je toch even terug naar huis.

Ik wil graag een stemfie maken en op Instagram plaatsen, mag dat?

,,Ja, dat is toegestaan”, vertelt Margriet Bokhorst. ,,Wel moet een kiezer bij gebruik van zijn telefooncamera in het stemlokaal ervoor zorgen dat het stemgeheim van andere kiezers gewaarborgd blijft. Andere kiezers mogen bij het maken van de selfie niet tegen hun zin in gefotografeerd worden.”

Ik heb het verkeerde hokje rood gekleurd, wat nu?

Bokhorst: ,,Als een kiezer niet het rondje van zijn of haar keuze inkleurt, kan de kiezer eenmaal een nieuw stembiljet vragen aan het stembureau.” Wees de tweede keer dus wat voorzichtiger met inkleuren.

Help, ik kan mijn stempas niet meer vinden!

Elke stemgerechtigde kreeg twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Eentje is voor de Provinciale Statenverkiezingen, de ander voor de waterschapsverkiezingen. Deze papiertjes moesten uiterlijk 1 maart door je brievenbus zijn geduwd. Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen zijn gemeente stemmen.

Maar wat als je ze kwijt bent geraakt terwijl je wel je stem wilt uitbrengen? Of je hebt in alle haast de stempas van je huisgenoot meegenomen. Dan heb je een probleem. Want je had tot uiterlijk gistermiddag om bij de balie van je gemeentehuis een nieuwe pas op te halen. Daarmee ben je dus te laat. Dit geldt ook als je stempas überhaupt nooit bij jou thuis is bezorgd.

Het enige wat er nu opzit? Heel goed zoeken en hopen dat je ‘m alsnog vindt

De punt van mijn rode potlood brak af, nu kan ik niet stemmen!

,,Je kan gewoon een nieuw potlood vragen aan het stembureau”, stelt Bokhorst gerust. ,,Het bureau beschikt ook over puntenslijpers.

Ik ben aan het stemmen, maar wil even iemand bellen, mag dat?

,,Bellen in het stemhokje wordt ten zeerste afgeraden. Het is namelijk verboden dat de kiezer activiteiten verricht die zijn of haar keuze kunnen beïnvloeden.”

