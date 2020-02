Je eigen kleding maken is hip: zo doe je dat

Naaimachines staan in een lange rij opgesteld. In de aangrenzende ruimte zit een clubje van zes vrouwen te kletsen, een kop thee binnen handbereik. Stapels naaitijdschriften, patronen, lapjes stof en scharen liggen op tafel. Een strijkplank staat midden in het lokaal. In de verschillende kasten liggen grote klossen met alle soorten garen. Overal staan rekken en paspoppen vol zelfgemaakte kledingstukken, variërend van een eenvoudige cirkelrok tot een ingewikkelde winterjas met voering. Het is het naaiklasje van modevakopleiding HJS in Arnhem.