Jayme (3) overleden aan zeldzame spierziekte SMA: ‘Rust zacht kleine strijder, wij houden van jou’

Arwen, de moeder van Jayme, deelde vanmorgen een foto van haar zoontje op Instagram en het verdrietige nieuws dat hij donderdag is overleden. ‘Op 16-06 om 15:05 hebben we Jayme vol liefde laten gaan.’



Op het overlijden van het jongetje wordt emotioneel gereageerd. ‘Geen woorden die ik kan typen om jullie pijn te verzachten. Ik wens jullie heel veel sterkte en vooral kracht toe’ en ‘Een brok in mijn keel, schrik net als vele anderen enorm van dit bericht. Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe’.