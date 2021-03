Jasmijn (12) weet door de dood van haar vader hoe belangrijk een eerlijk kaartje is: ‘Wat ontzettend kut voor je’

Coronavirus LIVE | Voor tweede dag op rij meer dan 3000 doden in Brazilië; bisschop­pen leggen rituelen Pasen online uit

8:05 Brazilië breekt de afgelopen weken het ene na het andere grimmige record. Voor de tweede dag op rij werden binnen 24 uur meer dan 3000 coronadoden geregistreerd. In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen gedaald. Het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, trok bondskanselier Merkel snel in na een storm van kritiek. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.