Jairo (12) wil graag een eigen rekening, maar zijn pleegouders mogen die niet aanvragen

Coronavirus LIVE | ‘Brazili­aan­se’ derde variant van coronavi­rus duikt op in Japan

5:42 In Japan is een nieuwe ‘Braziliaanse’ variant van het coronavirus opgedoken. Het gaat om een derde mutatie van het virus na de zeer besmettelijke eerder vastgestelde Britse en Zuid-Afrikaanse varianten. In Nederland is het aantal opgenomen coronapatiënten aan het dalen en blijft voorlopig ook dalen, verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ziekenhuizen hoeven daarom voorlopig niet te kiezen welke patiënten ze nog opnemen en wie niet. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.