Jacqueline vergaf moordenaar van haar zusje (20): ‘Hij heeft zichzelf nog niet vergeven’

Ze was bij haar schoonfamilie toen haar ouders op 2 december 2006 belden met de mededeling dat er iets was met Nadine. Jacqueline Beemsterboer (nu 39) en haar toenmalige vriend stapten direct in de auto. Rondom haar ouderlijk huis in Hoorn stond het vol met auto’s en fietsen. Mensen waren in tranen. Ze wist direct dat iets heel erg mis was.