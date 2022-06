Jack baalt, door val op onveilige brug kan hij maanden niet werken: ‘Al die tijd heb ik geen inkomen’

Vanuit huis in Schiedam-Noord rijdt Jack op zijn racefiets zo in het polderlandschap naar Schipluiden of richting de Rottemeren. Hij is de enige niet. Met name de Woudweg, tussen Schiedam en Vlaardingen, is een populaire verbindingsroute voor fietsers. Daar reed Jack bij zijn eerste tocht van het seizoen, drie weken geleden, ook en toen zag hij ineens dat er rood-witte blokken bij de brug over de A4 richting Den Haag stonden. ,,Ik minderde vaart maar voor ik het wist lag ik op de grond. En ik ging niet eens zo hard: 20 kilometer, hooguit.”