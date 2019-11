Jacht op deurverkopers: ‘Mijn man wordt gek van die energieverkopers’

Hoe Dries (52) tóch vrijkwam nadat hij buurman bijna doodstak met hooivork

7:27 Op een broeierige zomeravond in een volkswijkje in Wapenveld ging Dries (52) zijn buurman Hendrik vorig jaar met een hooivork te lijf. Die overleefde de twaalf steekwonden ternauwernood. Dries kreeg vier jaar cel, maar kwam tegen alle verwachtingen in vrij na hoger beroep. ,,Toen mijn buurman daar stond met zijn stoelpoot, dacht ik dat ik eraan ging.”