Italiaan met zes goudstaven in koffer aangehouden op Schiphol

coronavirus LIVE | Amerikaan­se toeristen weer welkom in EU, mensen uit 1997 en 1998 kunnen vanaf nu prik halen

12:01 Amerikaanse toeristen zijn binnenkort weer welkom in de Europese Unie. De VS heeft het coronavirus voldoende onder controle om vakanties en andere niet-noodzakelijke reizen weer toe te staan. En vanaf vanmorgen kunnen ook mensen die zijn geboren in 1997 een afspraak maken voor een coronavaccinatie, maakt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.