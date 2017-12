Is het verstandig om de weg op te gaan?

Weggebruikers moeten morgen de hele dag rekening houden met gevaarlijke rij-omstandigheden, meldt Rijkswaterstaat. Volgens het KNMI is het nog onzeker waar in het land het zwaartepunt komt te liggen. Het instituut waarschuwt al wel dat het op veel plaatsen opnieuw glad kan worden door (natte) sneeuw. Voor morgen heeft het KNMI in elk geval waarschuwingscode geel afgegeven omdat op veel plaatsen opnieuw gladheid door sneeuw kan ontstaan. Mogelijk gaat voor bepaalde delen van het land nog code oranje uit.



De NS laat morgen opnieuw minder treinen rijden vanwege de verwachte sneeuw in de middag en avond. Tijdens de avondspits zal de hinder voor reizigers zeer groot zijn, verwacht het spoorbedrijf. Reizigers krijgen het dringende advies om hier rekening mee te houden en hun reis hierop aan te passen. Op de meeste plekken in Nederland rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke tien minuten. Treinen kunnen drukker zijn en er moet mogelijk extra worden overgestapt.

De KLM heeft wegens de verwachte sneeuw voor maandag 122 vluchten geannuleerd. Het gaat om retourvluchten van na 15.30 uur naar vooral Europese bestemmingen. Schiphol gaat ervan uit maandag normaal te kunnen beginnen omdat de sneeuw van zondag dan zal zijn opgeruimd. Maandag wordt vanaf ongeveer 15.30 uur opnieuw sneeuw op Schiphol verwacht. Zondag ging door de hevige sneeuwval uiteindelijk een streep door 282 retourvluchten van KLM en vertrokken andere vluchten met vertragingen die opliepen tot wel vijf uur.

Code oranje

Ook voor vandaag was een aangepaste NS-dienstregeling uitgegaan. Vandaag was in het midden en noorden van het land nog steeds een waarschuwingscode oranje van kracht. Daar sneeuwde het langdurig en waren er grootschalige gladheid en winterse omstandigheden die het verkeer belemmeren, meldt het KNMI.



In het zuiden was de temperatuur boven nul en werd de gladheid minder. In deze regio's geldt code geel. Komende nacht is op veel plaatsen kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of door sneeuwresten.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Sneeuwschuivers maken zondagavond de snelweg A-1 tussen Apeldoorn en Deventer sneeuwvrij. © ANP

Glibberende bussen

Het busvervoer is vandaag op meerdere plekken (deels) stil komen te liggen door de hevige sneeuwval. Op sommige wegen ligt zoveel sneeuw dat er helemaal niet meer gereden kan worden. Buschauffeurs hadden ook problemen met stoppen bij haltes. BrengOV, het bedrijf dat het openbaar vervoer in de stadsregio Arnhem-Nijmegen verzorgt, heeft zondag vroeg in de middag alle bussen van de weg gehaald. Arriva besloot later op de middag hetzelfde te doen met de bussen in Zuid-Holland en in de Gelderse Achterhoek. Volgens de bedrijven kwam de veiligheid van zowel reizigers als buschauffeurs in gevaar.



U-OV staakte het busvervoer in Utrecht tijdelijk. Connexxion meldde daarnaast dat in Amstelland-Meerlanden vanwege het winterweer geen R-net- en Connexxion-bussen meer rijden. De Schiphol-bussen (Sternet) rijden nog wel. In Arnhem kwam een stadsbus in het centrum vast te zitten in de sneeuw. Op diverse plekken konden bussen niet meer tegen heuvels in de weg op. Ook het speciale vervoer voor ouderen en gehandicapten in een deel van Gelderland is gestaakt, laten de vervoerders weten. Er worden geen nieuwe ritten meer aangenomen. De vervoerders vragen om bestelde ritten die niet dringend noodzakelijk zijn af te bellen.