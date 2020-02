Is Fatima H. een naïef Tilburgs meisje of een doorgewinterde jihadbruid?

Vakantie­gan­ger Ad (79) mag ‘coronaho­tel’ Tenerife tot 10 maart niet verlaten: ‘Veel afspraken afgezegd’

16:12 De Nederlandse toeristen die in het hotel op Tenerife verblijven dat vanwege de uitbraak van het coronavirus in quarantaine is geplaatst, moeten daar verplicht tot 10 maart blijven. Dat laat een van hen, de 79-jarige Ad Elissen uit Breda, aan deze site weten. De 23 Nederlanders mogen na een medisch onderzoek wel hun kamer uit, maar mogen het terrein onder geen beding verlaten. ,,Het is gelukkig hier wel uit te houden, maar we waren natuurlijk liever al thuis geweest.”