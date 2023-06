Is de wolf in Nederland een vloek of een zegen? ‘Het is een ordinair roofdier’

Met videoIn de AD Play-serie Shula door stad en land onderzoekt programmamaker Shula Tas de ‘culturele kloof’. Ze reisde door het land om te proberen te begrijpen hoe het kan dat zij, vanuit haar Amsterdamse randstedelijke bubbel, zo anders naar maatschappelijke kwesties kijkt dan haar medelanders. Kunnen we elkaar iets beter begrijpen? Of blijven we hopeloos verdeeld? In de tweede aflevering ontmoet ze schapenboer Boudewijn Kooijman uit het Limburgse Bergen.

‘Je laat de ratten toch ook niet over je brood lopen?’

Een van de uitspraken van schapenboer Boudewijn, die ik ontmoette voor de aflevering over de wolf. Wéér zo’n splijtzwam in onze samenleving: het dier dat weg was, en weer terugkwam. En waar ik in zijn (terug-)komst een klein sprankje hoop zag, ziet Boudewijn een regelrechte nachtmerrie.

Er gaat namelijk geen dag voorbij zonder met mijn neus op de feiten te worden gedrukt: het gaat slecht met de natuur. Iedere dag lees ik over de klimaatcrisis, over de steeds kleiner wordende kans dat de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad blijft die nodig is voor een leefbare wereld. Of over de gevolgen van die crisis die we nu al merken: overstromingen, bosbranden, verslechterde luchtkwaliteit.

Of ik lees over de effecten van stikstofdepositie in de natuur, de verzuring van de bodem (ook weer in de hand gewerkt door de droogte), over vogeltjes die door hun pootjes zakken vanwege calciumgebrek. Of over het verlies van biodiversiteit: verdwijnende vogelsoorten, minder bijen, minder vlinders. Het is geen vrolijk verhaal.

En toen was daar, opeens, een lichtpuntje: de wolf was terug in Nederland.

Dit van nature schuwe roofdier was, na ruim honderd jaar te zijn weggeweest, weer in ons land gevonden. Ons kleine kikkerlandje was een diersoort ríjker. Een diersoort die ook nog eens positieve effecten heeft op die biodiversiteit. Want het is de natuurlijke vijand van herten en zwijnen, en jaagt vooral op verzwakte dieren, waardoor hun populaties gezond blijven. En de karkassen die hij achterlaat, zijn weer voedsel voor andere dieren. Niet voor niets dat de wolf een beschermde status heeft, en dus niet zomaar mag worden gedood.

Dat die wolf ondertussen een paar schapen doodt, dat nam ik voor lief. Een risico van het vak, dat bovendien nog te voorkomen is ook. De overheid heeft verschillende tips en subsidies om de dieren uit de kuddes te houden. Afrasteringshekken bijvoorbeeld, van 1,20 meter hoog, met vijf elektriciteitsdraden, zouden die wolven buiten houden.

Maar volgens Boudewijn klopt daar niets van. Hij startte een Facebookgroep en een appgroep, en krijgt zo dagelijks berichten over signaleringen van de wolf. Hij wordt continu met zijn neus op díe feiten gedrukt: er worden weidedieren aangevallen. De hoeveelheid wolven in Nederland neemt toe. Er bestaat voortdurend een kans dat zijn schapen in gevaar zijn. Een nachtmerrie.

Het is makkelijk oordelen over dingen die ver van je af staan. Zoals Boudewijn het samenvatte: ,,Als de wolf door de Kalverstraat in Amsterdam zou lopen, dan zouden we heel anders praten.”

Wat denk jij? Kijk deze aflevering en oordeel zelf.

Shula door stad en land is een opiniërende serie van AD Play. In deze serie gaat de Amsterdamse programmamaker Shula Tas op pad door heel Nederland met de vraag of de kloof tussen stad en platteland nog wel te dichten is. Kunnen zij en verschillende plattelanders dichter tot elkaar komen? Play is de gratis videodienst bij deze krant. Naast Shula door stad en land kijk je hier ook nog andere series. Bijvoorbeeld uitlegvideo’s bij het nieuws of onze gloednieuwe serie met Sander Schimmelpenninck over de erfenis van de familie Philips. Neem gauw een kijkje op ad.nl/play.

Volledig scherm Shula Tas en Boudewijn Kooijman © AD Play