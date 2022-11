Iris mag lichaam overleden vader niet naar Nederland laten overbrengen door juridische strijd

Drama in psychiatri­sche kliniek in Balkbrug: patiënt steekt medewerker dood en pleegt zelfmoord

Een medewerker van psychiatrisch centrum Veldzicht in Balkbrug (Overijssel) is zaterdagmiddag bij een steekincident overleden. De patiënt die betrokken was bij het incident heeft zelfmoord gepleegd. Twee andere medewerkers zijn gewond geraakt en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

6 november