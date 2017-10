Inwoners Nijkerk herbeleven verkrachtingszaak Michael P.

Michael P., de verdachte in de zaak Anne Faber, zat een jarenlange celstraf uit voor zeer gewelddadige verkrachtingen in Nijkerk in 2010. Bij de inwoners van die stad komen de nare emoties van jaren geleden weer naar boven. ,,Iedereen is ermee bezig, hier in Nijkerk", zegt één van de bewoners. ,,Je vraagt jezelf af, hoe heeft hij vrij rond kunnen lopen?"