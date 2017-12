Inval in woning bij zoektocht naar vermiste Suzanna (16)

Gelderse boer bestraft voor ernstige verwaarlozing runderen

17:02 Een boer in het buitengebied van Winterswijk is bestraft voor ernstige verwaarlozing van zijn veestapel. Op het erf lagen twee dode koeien en een overleden kalf, het jongvee was sterk ondervoed, er stond een graatmagere stier in de stal en het vee had te weinig bewegingsruimte.