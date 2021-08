Introductie studenten in coronatijd: ‘Eerst borrelen en rondleidingen doen, dan zie ik wel hoe het loopt’

Update Blij, verbijs­terd of naar de rechter; organisa­ties reageren op nieuwe regels

13 augustus Organisaties en brancheverenigingen reageren vanavond op de laatste coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Daarin schetsten de twee kabinetsleden een weg naar het mogelijk loslaten van de coronamaatregelen per november. Waar onderwijsorganisaties blij zijn met het voor hun vervallen van de afstandsregels, is Koninklijke Horeca Nederland woedend over het dicht houden van nachtclubs en discotheken en stapt naar de rechter. Ruim driehonderd organisatoren van festivals en evenementen gaan op 21 augustus de straat op om te demonstreren. De GGD GHOR Nederland vindt de opening van het onderwijs op haar beurt te vroeg komen.