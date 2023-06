Intimidatie en vriendjespolitiek: Jacobine Geel legt taken neer als voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Jacobine Geel heeft haar taken als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens tijdelijk neergelegd, omdat ze naar eigen zeggen ziek is geworden door de bestuurscrisis. Dat heeft zij haar collega’s per brief laten weten.

Vorige maand meldden de onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur dat vier van haar zeven collega’s melding tegen haar hebben gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek. Inmiddels is de situatie zo geëscaleerd dat de collegeleden er niet meer in slagen samen besluiten te nemen. Door de ontstane bestuurscrisis zou de organisatie niet langer ‘de slagkracht [hebben] die het zou moeten hebben’ en bevindt die zich ‘in de gevarenzone’.

In een brief aan haar collega’s schrijft Geel dat de melding haar erg heeft geraakt en dat ze de huidige situatie als onveilig ervaart: ‘In het belang van mijn gezondheid kan ik onder de huidige omstandigheden mijn dagelijkse taken tijdelijk niet op een aanvaardbare manier vervullen.’ Ondanks alle hartverwarmende reacties die ze schrijft te hebben ontvangen, ervaart ze ook een ‘groeiende beklemming van mijn werkelijkheid als voorzitter’.

Geel schrijft ook dat ze zich niet herkent in de beschuldigingen van vriendjespolitiek, misbruik van positie en dat ze niet aanspreekbaar zou zijn op haar handelswijze. Ook zegt ze dat ze diep geraakt is door het feit, de aard en de onverwachtheid van de melding. Ze had graag zelf vooraf met de melders gesproken, maar zegt die kans niet te hebben gekregen. Jacobine Geel is sinds 1 september 2021 voorzitter van het College.

Toeslagenaffaire

Het College voor de Rechten van de Mens verricht onder meer onderzoek, adviseert regering en parlement en rapporteert aan internationale mensenrechteninstituten. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Zo is het College op dit moment belast met tientallen zaken van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De komende zitting gaat gewoon door, aldus het College. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft inmiddels een onderzoekscommissie naar de zaak ingesteld. Deze wordt voorgezeten door oud-minister - en tegenwoordig minister van staat - Winnie Sorgdrager. Geel zegt van harte mee te willen werken aan het onderzoek onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager.

‘Veel beweringen, geen feiten’

Ondervoorzitter Jan-Peter Loof is als waarnemend voorzitter aangewezen. In een bericht op LinkedIn laat hij vrijdagavond weten dat hij ‘maandag in gesprek gaat met de Commissie Sorgdrager, die onderzoekt of er feiten zijn vast te stellen’ over de vermoede misstanden. Hij vervolgt: ,,Ik constateer vooralsnog dat ik daarover in de mediaberichten veel beweringen zie, maar geen feiten.”

Loof roept alle collegeleden op om ‘zich volledig te focussen op medewerking aan het onderzoek van deze Commissie'. Een woordvoerder laat desgevraagd weten ‘dat alle zittingen die gepland waren gewoon doorgaan'.