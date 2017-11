Internationale prijs voor succesvolle Nederlandse neushoornredders

Stratenmaker maakt spelfout bij aanleg schoolzone in Enschede

21:30 Taal is een vak dat iedereen op de lagere school heeft gehad, maar dat betekent niet dat iedereen er even goed in is. Een stratenmaker ging onlangs in de fout in Enschede. In de Potgieterstraat moest hij het woord ‘schoolzone’ leggen, maar hij verslikte zich in de tweede en derde letter. Met witte stenen prijkt daarom nu ‘shcoolzone’ in de straat.