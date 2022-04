Ook drie Nederlandse verdachten - mannen van tussen de 26 en 29 jaar oud uit Schiedam en Den Bosch - zijn ingesloten voor verhoor. In een woning in Schiedam vonden agenten een megabedrag van drie miljoen. Op vier woningen, waaronder een luxueuze villa aan de Spaanse kust van vijf miljoen euro, en op luxe goederen zoals modieuze tasjes legde de politie beslag. In België en Duitsland zijn tientallen verdachten aangehouden en waren er ook doorzoekingen. Een woordvoerder van de politie geeft aan dat de invallen plaatsvonden in Den Bosch, Fijnaart, Dordrecht en Schiedam. De politie gebruikte onder meer speciale voertuigen bij de invallen. Daarmee werd de deur ingebeukt. Spil in de organisatie zou een 29-jarige Bosschenaar zijn.

Tienduizenden kilo’s coke

Het onderzoek genaamd 26Demer kwam tot stand in februari vorig jaar. Toen werd in de havens van Antwerpen en Hamburg in totaal 23.000 kilo cocaïne onderschept. 16.000 kilo uit drie containers uit Paraguay in Hamburg, verstopt in blikken met bouwplamuur. En ruim 7000 kilo in Antwerpen: verstopt in 11 containers vanuit Panama, vol ananas, inktvis en hout. Volgens de politie zijn de drugs bij elkaar zo’n 600 miljoen euro waard. Daarop startte de politie een groot internationaal onderzoek.